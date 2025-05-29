Zağnos Paşa neden öldü, nasıl öldü, nerede öldü?

Zağnos Paşa neden öldü, nasıl öldü, nerede öldü?
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İzleyenleri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı gündem oldu. Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü, gibi konular merak edildi. Peki, Zağnos Paşa neden öldü, nasıl öldü, nerede öldü?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında araştırmalar yapıldı. "Zağnos Paşa neden öldü, nasıl öldü, nerede öldü?" gibi konular araştırıldı.

ZAĞNOS PAŞA NEDEN ÖLDÜ, NASIL ÖLDÜ, NEREDE ÖLDÜ?

Başka bir iddiaya göre ise 1461'de Trabzon'un fethi sonrası 1462 yılında Balıkesir'de vefat etmiştir. Zağanos Mehmet Paşa Balıkesir'de kendi ismini taşıyan Zağanos Paşa Camii'ni yaptırmıştır ve eşi Fatma Sultan ile bu caminin avlusunda bulunan türbede medfundur. Bundan başka yine Balıkesir'de camiye ek imaret, medrese yaptırmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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