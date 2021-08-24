Zafer Treni, milli mücadelenin duraklarını ziyaret edecek

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yola çıkacak Zafer Treninin, milli mücadelenin duraklarını ziyaret edeceğini bildirdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yola çıkacak Zafer Treninin, milli mücadelenin duraklarını ziyaret edeceğini bildirdi.

Yağcı, Ankara Tren Garı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Zafer treninde ben de varım" projesi hakkında bilgi verdi.

Milli mücadele ruhunun Kurtuluş Savaşı döneminde Türk milleti için büyük bir güç olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bugün de gençliğimiz ve geleceğimiz için o ruha sahip olmamız en büyük gücümüz. İşte bu ruhu canlı tutmak ayakta tutmak ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken bu ruhu canlandıranları başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vefa ile hayırla yad edebilmek adına bir projeyi başlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağcı, Atatürk'ün trenle Kocatepe'den başlatılan ve Dumlupınar'da son bulan o yolculuğunun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ev sahipliğinde yeniden yapılacağını kaydetti.

29 Ağustos pazar günü Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'a hareket ettiği saat olan 13.07'de 90 kent konseyi başkanı, şehit ve gazi ailelerinin Anıtkabir'i ziyaret edeceğini aktaran Yağcı, trenin 1922'de başlayan yolculuğu simgelemesi için saat 19.22'de yola çıkacağını Anıttepe, Beştepe, Duatepe, Metristepe, Kocatepe ve Zafertepe'ye gideceğini söyledi.

Yağcı, bu seyahatin Cumhuriyetin 100'üncü yılına atıfta bulunmak amacıyla 2023 dakika süreceğini belirterek, "Gençlerimize bu yolculuk sırasında Milli Mücadele ruhunun anekdotları ve durak noktaları konusunda bilgiler verilerek, onlara tarihi anları yaşatmayı hedefliyoruz." dedi.

Tüm gençleri trende olmaya davet eden Yağcı, gönlü bu tren seferinde olan, ancak katılmaya imkanı olmayanlara da #Zafertrenindebendevarım paylaşımına destek olmaya çağırarak, en az 1 milyon 922 bin paylaşımın yapılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz da Cumhuriyeti sahiplenen herkesten bu projeye destek beklediklerini söyledi.

Yılmaz, projenin bir vefa projesi olduğunu dile getirerek, Cumhuriyetin kazandırdıklarını, Cumhuriyeti kuran başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri yad etmek için gençleri beklediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven