Zafer Treni Eskişehir'de
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Zafer Treni Eskişehir'de

İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer - Haberler | Yerel

Zafer Treni Eskişehir'de AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: "Kocatepe'de sabah namazında gençlerimizle bir araya geleceğiz" Ankara'dan hareket eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel 99 gençle 2023 dakika sürecek olan 'Zafer Treni' Eskişehir durağına geldi.

Zafer Treni Eskişehir'de

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: "Kocatepe'de sabah namazında gençlerimizle bir araya geleceğiz"

ESKİŞEHİR - Ankara'dan hareket eden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümüne özel 99 gençle 2023 dakika sürecek olan 'Zafer Treni' Eskişehir durağına geldi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı Zafer Treni yolculuğunun Eskişehir durağında açıklamalarda bulundu.

Gençliğe milli mücadele günlerini aktarabilmek adına bu yolculuğa çıktıklarını aktaran Selim Yağcı, yolculuk güzergahından bahsetti. Hedeflerinin Kocatepe'de gençler ile birlikte sabah namazında bir araya gelmek olduğunu belirten Yağcı, "Yolculuğumuzda milli mücadelemizin odak noktalarını istedik ki, o milli mücadele ruhunu yansıtabilme adına gençliğimize o günleri aktarma adına, milli mücadelemizin mihenk taşı olan noktaları ziyaret edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında yaptığı o yolculuğu ve ondan sonra yapılmayan yolculuğu yeniden gerçekleştirelim diye Zafer Treni ile yola çıktık. İnşallah hedefimiz Kocatepe'de sabah namazında gençlerimiz ile bir araya gelmek. Devamında da Dumlupınar ve Zafertepe'de bu yürüyüşümüze devam edip geriye dönüşte ise İnönü Şehitliği ile Metristepe'ye de giderek, milli mücadelemizin önemli noktalarını gezmek, gençlerimize o ruhu mekanlarında anlatmak istiyoruz. O ruhu canlı tutmak adına buradayız. Milletimiz o ruhu 15 Temmuz'da bir kez daha göstermiştir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak ruh, milli mücadelede gösterdiğimiz 'Ya İstiklal ya Ölüm' ruhu. Milletimizin bu medeniyet yarışını yeniden kazanacağına inanıyorum" dedi.

Zafer Treni'nde yolculuk eden 99 öğrenciden biri olan üniversite öğrencisi Serhat Yalın, "Tarih tekerrürden ibaret. Elbet bir gün bize de düşer bu görev. Zafer daima bizimle olacaktır. Geçmişten gelen bu kan bizde daima diri. Atalarımızın yerinde huzur içinde ben en azından kendi açımdan bundan eminim" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Ayşe Tırpancı ise, "Atalarımızın gezip gördüğü ve zafer kazandığı yerleri bugün gezip görmek benim için çok büyüleyici ve etkileyici bir deneyim oldu. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Böyle yerleri gezdiğim ve arkadaşlarımla birlik beraberlik duygusu içine girdiğim için çok şanslı hissediyorum. Çok keyifli bir geziydi, çok memnun kaldım" sözlerini kullanarak yolculuk hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

Zafer Treni'ni karşılamaya AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel de katıldı.

Zafer Treni Eskişehir'de
Zafer Treni Eskişehir'de
Zafer Treni Eskişehir'de
Zafer Treni Eskişehir'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer

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