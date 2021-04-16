AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak

Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın kullandığı Zafer Havalimanında İstanbul'a uçuşların 5 Mayıs'ta yeninden başlayacağı bildirildi.

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın kullandığı Zafer Havalimanında İstanbul'a uçuşların 5 Mayıs'ta yeninden başlayacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binasında düzenlenen protokol törenine, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Türk Hava Yolları (THY) Ankara Satış Müdürü Melih Torlak, Anadolu Jet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur ve Zafer Havalimanı THY İstasyon şefi Erhan Bulut katıldı.

Serteser, Zafer Havalimanındaki uçuşların salgın nedeniyle geçen yıl 23 Mart'ta durdurulduğunu anımsattı.

Şubat ayında da uçuşların tekrar başlatılması için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Serteser, şöyle konuştu:

"15 Şubat'ta Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis (İGM) Burhanettin Çoban ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı ziyaret ettik. İki aydır da çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce, 5 Mayıs'ta Zafer Havalimanı'ndan haftada 4 gün İstanbul uçuşları başlamış olacak."

Torlak da, Zafer Havalimanından İstanbul'a yeniden başlayacak uçuşların Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'a hayırlı olmasını temenni etti.

AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak
AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak
AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak
AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Diego Metin Oktay Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:06:57. #1.16#

title