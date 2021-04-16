AFYONKARAHİSAR - Zafer Havalimanı'ndan İstanbul'a uçuşlar 5 Mayıs'ta tekrar başlayacak

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın kullandığı Zafer Havalimanında İstanbul'a uçuşların 5 Mayıs'ta yeninden başlayacağı bildirildi.

Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar'ın kullandığı Zafer Havalimanında İstanbul'a uçuşların 5 Mayıs'ta yeninden başlayacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binasında düzenlenen protokol törenine, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Türk Hava Yolları (THY) Ankara Satış Müdürü Melih Torlak, Anadolu Jet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur ve Zafer Havalimanı THY İstasyon şefi Erhan Bulut katıldı.

Serteser, Zafer Havalimanındaki uçuşların salgın nedeniyle geçen yıl 23 Mart'ta durdurulduğunu anımsattı.

Şubat ayında da uçuşların tekrar başlatılması için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Serteser, şöyle konuştu:

"15 Şubat'ta Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis (İGM) Burhanettin Çoban ile THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı ziyaret ettik. İki aydır da çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'ndan önce, 5 Mayıs'ta Zafer Havalimanı'ndan haftada 4 gün İstanbul uçuşları başlamış olacak."

Torlak da, Zafer Havalimanından İstanbul'a yeniden başlayacak uçuşların Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak'a hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer