Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası

20.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:02

Futbolda 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin davada aralarında eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol, Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın olduğu 6 sanığa 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi



Dava kapsamında yargılanan 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl bir ay ile 6 yıl üç ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle