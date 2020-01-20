Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası
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Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası

20.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:02
Zafer Biryol, Bekir İrtegun ve Uğur Boral'a 'FETÖ'den hapis cezası

Futbolda 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin davada aralarında eski menajer Ersin Güreler, antrenör , futbolcu , Bekir İrtegun, ve Ömer Çatkıç'ın olduğu 6 sanığa 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi


Dava kapsamında yargılanan 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl bir ay ile 6 yıl üç ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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