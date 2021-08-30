Zafer Bayramında 60 metrelik bayrakla yürüdüler
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Zafer Bayramında 60 metrelik bayrakla yürüdüler

Zafer Bayramında 60 metrelik bayrakla yürüdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü kutlamalarında 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü kutlamalarında 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yürüyüş yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'ncu yıl dönümü dolayısı ile Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Tokat Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tokat Belediyesine ait çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çelenk törenin ardından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen bayram törenine geçildi. Günün önlem ve anlamını belirten konuşmaların yapıldığı törende halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Tören geçişinde 60 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını askerler öğrenciler ile birlikte taşıdı. Tören askerlerin geçişleri ile sona erdi. - TOKAT

Zafer Bayramında 60 metrelik bayrakla yürüdüler
Zafer Bayramında 60 metrelik bayrakla yürüdüler
Zafer Bayramında 60 metrelik bayrakla yürüdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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