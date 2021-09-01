Zafer Bayramı Etkinliklerine Tüm Halkımız Davetlidir
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Zafer Bayramı Etkinliklerine Tüm Halkımız Davetlidir

Zafer Bayramı Etkinliklerine Tüm Halkımız Davetlidir
Habermetre - Haberler | Toplum

Dinar Belediye Başkanlığımız tarafından 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 20: 00' de Belediyemiz hizmet binası önünde bulunan otoparkta düzenlenecek olan "Zafer Bayramı" kutlamalarına tüm halkımız davetlidir.

Dinar Belediye Başkanlığımız tarafından 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 20: 00' de Belediyemiz hizmet binası önünde bulunan otoparkta düzenlenecek olan "Zafer Bayramı" kutlamalarına tüm halkımız davetlidir.

Belediyemiz tarafından düzenlenen Zafer Haftası kutlamalarında Ünlü Sanatçılar İnci Mercan ve Osman Öztekin sahne alacak.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 2 Eylül 2021 Perşembe günü yapılacak olan etkinlik programı şu şekilde;

20. 00 : Belediyemiz Bandosu Eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü

20. 40 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı (Belediye Bandosu eşliğinde)

20: 45 : Günün Anlam ve önemini belirten konuşmalar

21: 00 : Zafer Haftası dolayısıyla Belediyemiz tarafından düzenlenen Kurumlar arası Voleybol Turnuvası ödül töreni

21: 15 : İnci Mercan ve Osman Öztekin Konseri

24: 00 : Kapanış

Kaynak: Habermetre

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