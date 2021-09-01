Zafer Bayramı Etkinliklerine Tüm Halkımız Davetlidir

Dinar Belediye Başkanlığımız tarafından 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 20: 00' de Belediyemiz hizmet binası önünde bulunan otoparkta düzenlenecek olan "Zafer Bayramı" kutlamalarına tüm halkımız davetlidir.