Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi
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Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi

06.01.2021 19:52 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:57
Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Zafer Arapkirli izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Zafer Arapkirli hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Zafer Arapkirli hakkında detaylar...

ZAFER ARAPKİRLİ KİMDİR?

1957 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Darüşşafaka ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Zafer Arapkirli , 39 yıllık gazeteci. Mesleğe Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı.

Zafer Arapkirli kimdir? Zafer Arapkirli kaç yaşında, nereli? Zafer Arapkirli hayatı ve biyografisi
Zafer Arapkirli

1990 yılında gittiği İngiltere'de BBC Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü'nde 6 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Londra'dan; Cumhuriyet, Milliyet, Kanal D, Milliyet, Radikal, NTV, NTVMSNBC, CNBC-e, Dünya gibi gazete, TV, radyo ve internet portallarının muhabir ve/veya köşe yazarı olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra NTV, NTV Radyo, Habertürk TV, ATV, A Haber TV gibi yayın organlarında editör, haber spikeri ve anchorman, Gazeteport ve Yeni Yüzyıl Gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı. Halen CEM TV'de bir haftalık siyasi program yapıyor. Hafta içi her sabah RS FM'de SEYR-Ü SABAH programını hazırlayıp sunuyor.

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