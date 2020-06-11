Zabıtanın ceza kesmesine kızıp, kendini yakmaya kalktı MUĞLA'nın Datça ilçesindeki markette çalışan 24 yaşındaki Emre M., zabıta ekiplerinin kaldırım işgali gerekçesiyle para cezası keserek traspalete (taşıma aracı) el koyması üzerine, benzin dökerek kendini yakmaya kalkıştı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki markette çalışan 24 yaşındaki Emre M., zabıta ekiplerinin kaldırım işgali gerekçesiyle para cezası keserek traspalete (taşıma aracı) el koyması üzerine, benzin dökerek kendini yakmaya kalkıştı. Olay yerine sevk edilen polis tarafından ikna edilen Emre M., eyleminden vazgeçti.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki zincir markette görevli Emre M., saat 09.30 sıralarında, yeni gelen malları transpaletle mağazaya taşımaya başladı. Bu sırada gelen zabıta ekipleri, kaldırım işgali gerekçesiyle 190 TL'lik para cezası uyguladı. Ayrıca marketin demirbaşı olan transpalete el koydu. Bunun üzerine öfkelenen Emre M., olayın ardından vakit kaybetmeden belediye binasına giderek Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile görüşmek istedi. Başkan Uçar ile toplantıda olduğu gerekçesiyle görüşemeyen Emre M., daha sonra zabıta komiserinin yanına gitti. Emre M., traspaleti geri istemesine karşın talebine olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Bir bidon benzin alan Emre M., öfkeyle iş yerinin önüne geldi. Kendini yakmak isteyen Emre M.'yi görenler polise ve sağlık ekibine haber verdi.

İKNA ÇABALARI 45 DAKİKA SÜRDÜİhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem alarak Emre M.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bir esnaf ile polis memurunun, ellerinde yangın söndürücülerle hazır beklediği görüldü. İkna çalışmaları yaklaşık 45 dakika sürdü. Polisin, zabıta ekiplerinin aldığı transpaleti markete geri getirileceği sözünü vermesi üzerine Emre M., kendini yakmaktan vazgeçti. Elindeki benzin bidonu ve çakmağı polise veren Emre M., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Kendisini yakmaktan vazgeçen Emre M., olay yerinden götürülürken 2,5 yıldır aynı markette çalıştığını ve bugüne kadar 10 defa para cezası kesildiğini söyledi. Emre M., cezaların maaşından kesildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA