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Zabıtadan marketlere fiyat denetimi

Zabıtadan marketlere fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da zabıta ekipleri il genelindeki yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da zabıta ekipleri il genelindeki yerel ve zincir marketlerde fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğünün işbirliği ile sürdürülen kontrollerde fiyat etiketleri kontrol edilirken gramaj denetimleri de yapıldı.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte '6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri' gereğince il genelindeki marketlerde raflardaki fiyat etiketlerini inceleyerek fahiş fiyat, gramaj eksikliği, etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler, işletmelerde perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asıp asmadıklarını, gramaj kontrolü ve etiketteki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol etti. - ERZİNCAN

Zabıtadan marketlere fiyat denetimi

Zabıtadan marketlere fiyat denetimi

Zabıtadan marketlere fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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