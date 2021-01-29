Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi
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Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi

29.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:12
Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi

AKSARAY'de zabıta ekipleri, yaka kamerası eşliğinde market ve alışveriş merkezinde 'fahiş fiyat' denetiminde bulundu.

AKSARAY'de zabıta ekipleri, yaka kamerası eşliğinde market ve alışveriş merkezinde 'fahiş fiyat' denetiminde bulundu. 

Aksaray Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce,  market ve alışveriş merkezlerinde üniformalarının yakalarına taktıkları kameralarla fahiş fiyat denetimi yaptı. Etiket ile kasa fiyatlarının tutup tutmadığı incelendi. Ekipler ayrıca  yufka, tavuk gibi diğer ürünlerde de gramaj kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimi gerçekleştiren Zabıta  Erol Mutlu, şunları söyledi: "Aksaray Belediyesi'nin verdiği yaka kameralarıyla pandemi döneminde şeffaf bir şekilde fahiş fiyatların önüne geçmek için kontrollerimizi sürdürüyoruz. Gün içerisinde sürekli marketleri kontrollere gidiyoruz. Ürün etiketlerini ve barkod numaralarını kontrol edip fiyat etiketlerinin tutup tutmadığını kasada kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara maruz bırakmamak için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu kontrolleri yaparken de kameralarımızı kullanıyoruz. Bu denetimlerde fiyat artışını engellemek için bu haftaki çekmiş olduğumuz görüntüleri, bir sonraki haftaya aynı ürünleri kontrollerini yapıp, fiyat artışını engellemek için Aksaray Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz"?

 


Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi
Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi
Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi
Zabıtadan kameralı 'fahiş fiyat' denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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