Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı
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Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı ile birlikte gıda denetimlerini artırdı.

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı ile birlikte gıda denetimlerini artırdı. İlçe genelinde fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, işletme sahipleri hijyen kuralları ve korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle halk sağlığını korumak için İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı sebebiyle kontrollerini sıklaştırdı. Bu kapsamda zabıta ekipleri, gıda mühendisi ve ruhsat denetimi ekipleri ile birlikte ilçedeki fırın, pastane ve tatlı imalathanesi gibi unlu mamul üreten işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı.

İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edilirken, mevzuata uygun olmayan işletmelere eksiklerini tamamlamaları için süre verildi. Süre sonunda gerekli tedbirleri almayan işletmelere cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Belediyenin bu tür denetimlerinden memnun kaldıklarını belirten işletme sahipleri, "Temizlik ve hijyenin daha çok önem kazandığı salgın döneminde yapılan bu denetimleri, eksikleri görmemiz açısından yerinde buluyoruz" diye konuştu. - BURSA

Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı
Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı
Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı
Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı
Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı
Zabıta, ramazanda gıda denetimlerini sıklaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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