Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti
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Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti

Yalova'nın Altınova ilçesinde görev yapan zabıta memuru, yerde bulduğu altını sahibine teslim etti.

16.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:34
Zabıta personeli yerde bulduğu altını sahibine teslim etti

'nın ilçesinde görev yapan memuru, yerde bulduğu altını sahibine teslim etti.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği personeli Birol , ilçe merkezi ışıklarında bulunan alt geçitte çerçeveli tam Osmanlı altını buldu.

Zabıta Amirliğine altını teslim eden Dikmen, daha sonra altını düşürdüğünü fark ederek kuruma gelen Rengigül Hanedar ile bir araya geldi.

Dikmen, bulduğu altını Zabıta Amiri Salih Akbaş ile Hanedar'a verdi. Hanedar, Dikmen ve Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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