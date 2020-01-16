Zabıta memuru bulduğu altını sahibine teslim etti

16.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:10

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir zabıta memuru, yolda bulduğu altını sahibine teslim etti.



Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği personeli Birol Dikmen, merkez ışıklarda bulunan alt geçitte çerçeveli tam Osmanlı altını buldu. Aynı sıralarda boynundaki altını düşürdüğünü fark eden Rengigül Hanedar isimli vatandaş Zabıta Amirliğine müracaat etti. Bulunan altın Zabıta Amiri Salih Akbaş ve altını bulan zabıta personeli Birol Dikmen tarafından Rengigül Hanedar'a teslim edildi. Rengigül Hanedar, dürüst zabıtaya teşekkür etti. - YALOVA

Kaynak: İHA