Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde paket servis için açık olan lokantada, 2 zabıta memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen masaya oturup, yemek yedi.

Akyazı Belediyesi'nde görevli 2 zabıta memuru, ilçe merkezinde paket servis ve 'gel-al' servis için açık olan lokantaya geldi. Zabıtalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen lokantadaki masalardan birine oturup, yemek yedi.

Bir vatandaş, koronavirüs tedbirlerine uymayan zabıta memurlarını fotoğrafladı.

LOKANTALAR SACEDE PAKET SERVİS HİZMETİ VEREBİLİYOR

Geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar, yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle yeniden uygulamaya koyulmuştu. Yayımlanan genelgeye göre; lokantalar ve restoranlar kısıtlama olan Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verebiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR