Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi
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Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

19.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:04
Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde paket servis için açık olan lokantada, 2 zabıta memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen masaya oturup, yemek yedi.

Akyazı Belediyesi'nde görevli 2 zabıta memuru, ilçe merkezinde paket servis ve 'gel-al' servis için açık olan lokantaya geldi. Zabıtalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen lokantadaki masalardan birine oturup, yemek yedi.

Bir vatandaş, koronavirüs tedbirlerine uymayan zabıta memurlarını fotoğrafladı.

LOKANTALAR SACEDE PAKET SERVİS HİZMETİ VEREBİLİYOR

Geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar, yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle yeniden uygulamaya koyulmuştu. Yayımlanan genelgeye göre; lokantalar ve restoranlar kısıtlama olan Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verebiliyor.

Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

Haber Yorumları (12)
YURDUM İNSANIGİLAYAMAZ: Her zaman derim Ulkemizde devlet memurunu ha?a ALLAH bile yargilayip ceza kesemez.
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VATANDAŞ: Günde 12 saat sokakta çalış. Sonra 10 dakika senden başka olasın dinlen. Birilerine batsın. Diğer memurlar esnek çalışırken sokakta çalışanların dinlenmesi birilerine batsın.
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ERHAN: Ülkede zaten zabıta polis bunları görünce iğrenir oldum
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