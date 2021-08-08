Zabıta görevlisi kazada hayatını kaybetti
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Zabıta görevlisi kazada hayatını kaybetti

Zabıta görevlisi kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personellerinden Veli Aycan, motosikletle geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı personellerinden Veli Aycan, motosikletle geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

Karesi ilçesine bağlı Kurtdere Mahallesinde gerçekleştirilen Kurtdere Güreşlerine görevli giden zabıta personeli Veli Aycan (43), görev dönüşü kullandığı 10 EB 876 plakalı motosiklet ile Üçpınar Ziyaretli Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aycan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aycan'ın cesedi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı duyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Zabıta Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışan personelimiz Veli Aycan'ın görevi başında vefat etmesinin üzüntüsünü yaşıyorum.

Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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