Zabıta ekipleri sokak kısıtlamasında da denetime devam etti

Zabıta ekiplerinin denetimleri sokağa çıkma kısıtlamasında da sürüyor. Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, bugün ilçe esnafını denetledi. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları konusunda hem iş yeri sahiplerine hem de vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, bu hafta da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam etti. Özellikle market, kasap ve fırınları denetleyen ekipler dükkan dükkan gezip maske eldiven ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde iş yeri çalışanlarına sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının salgınla mücadele de çok önemli yeri olduğunu hatırlatan ekipler, kurallara uymayan vatandaşları uyardı.

"EKSİKLERİMİ ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIM"

Market alışverişi yapmak için dışarı çıkan Binnur Güneş, "Bir iki eksiğimi almak için dışarı çıktım. İhtiyaçlarımı alıp eve gideceğim. Alacaklarım acil olduğu için dışarı çıktım" dedi. Market alışverişi yapan Ali Ağababa ise, "Kahvaltılık almak için dışarı çıktım. Alacaklarım çok acil değildi. Sağlık çalışanıyım hastaneden çıktım markete uğradım" diye konuştu. Market çalışanı Recep Kılıçlı ise "Elimizden geldiği kadarıyla kurallara uyuyoruz. Temizliğimize özen gösteriyoruz. Bu hafta içi yoğunluk vardı. Ama bugün sakin az kişi var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esma MURAT