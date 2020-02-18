Zabıta ekipleri, kaçak et kesimini durdurdu
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Zabıta ekipleri, kaçak et kesimini durdurdu

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hayvan pazarının bitişiğinde kaçak hayvan kesimi yapanlara müdahale etti.

18.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:16
Zabıta ekipleri, kaçak et kesimini durdurdu

ekipleri, hayvan pazarının bitişiğinde kaçak hayvan kesimi yapanlara müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri kaçak hayvan kesimi yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Hayvan pazarında, sağlıksız koşullarda kesilen hayvanlara imha edilmek üzere zabıta ekiplerince el konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, halkın sağlının her şeyden önce geldiğini belirterek, "Viranşehir halkının sağlığı bizim için çok önemli ve halkın sağlığı ile oynanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu tür denetimlerimiz artacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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