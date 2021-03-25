Zabıta'dan fırın ve market denetimi
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Zabıta'dan fırın ve market denetimi

25.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:20
Zabıta'dan fırın ve market denetimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri tarafından, unlu mamul üreten ve satışını yapan fırınlar ile marketlerde gramaj kontrolleri yapıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Belediye Zabıta ekipleri tarafından, unlu mamul üreten ve satışını yapan fırınlar ile marketlerde gramaj kontrolleri yapıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer " İlçemizdeki fırın ve marketlerde ekmek, simit ve unlu mamullerin kontrolleri rutin olarak yapılıyor. Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği tarafından uygulanan gramaj ve fiyat ayarlamasından sonra, 210 gram ekmek 1,5 TL, 800 gram ev ekmeği 6 TL olarak belirlendi. Esnaflarımıza gerekli uyarılar yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından fırınlarda ve marketlerde hassas terazi ile yapılan denetimlerde, ekmek ve diğer unlu mamullerin gramajlarının standartlara uygun olduğu belirlendi. Vatandaşlarımızın daha kaliteli ve güvenli bir hizmet alması için denetimlerimiz devam edecek "dedi. - KÜTAHYA

Zabıta'dan fırın ve market denetimi
Zabıta'dan fırın ve market denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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