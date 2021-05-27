Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikeri nedir? Kaç yaşındakiler Z kuşağı oluyor?

Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor. Teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan Z Kuşağı kimlere denir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri nedir? Kaç yaşındakiler Z kuşağı oluyor? Z kuşağı yaş aralığı ne oluyor?

Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor. Teknolojinin tam olarak hayatımıza yerleştiği yıllarda ergenlik dönemlerine giriş yapan Z Kuşağı kimlere denir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı özellikleri nedir? Kaç yaşındakiler Z kuşağı oluyor? Z kuşağı yaş aralığı ne oluyor? İşte detaylar haberimizde...

Z KUŞAĞI NEDİR?

Z kuşağı veya Z jenerasyonu, Y kuşağından sonra gelen ve Alfa Kuşağı'ndan önce gelen bir demografik kuşaktır. 1997–2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşmaktadır. Kişilik özellikleri; bireysel, sorgulayıcı, internet üzerinden sosyalleşen, bilgiye çabuk ulaşması nedeniyle kolay sıkılgan, antiotoriter tiptedir. Araştırmacılar ve medya bu kuşağı takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu söylemektedir.

Z KUŞAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Z kuşağı temsilcilerinin analitik ve hızlı düşünme metotlarının oldukça yüksek olduğunu belirtmek mümkündür. Ancak bütün bu özellikler bireysellikten öteye geçmemektedir. Takım çalışmalarına yatkın olmayan bu kuşağın kendilerine olan özgüvenleri yüksektir.

Bununla beraber ailelerinin onlara değişik baktıkları gerçeği üzerinde fikir sahibi olmaları çok yüksektir. Özgürlerdir, bağımsızdırlar ve onlar adına mümkün olmayan herhangi bir şey yoktur.

Z KUŞAĞI ÖZELLİKLERİ VE YAŞ ARALIĞI NEDİR?

Z Kuşağı 1995 ve sonrasında doğan kişileri temsil eder. Çeşitli kaynaklarda internet kuşağı, zeki kuşak, Google kuşağı, '.com' kuşağı olarak da adlandırılmaktadır.

Z kuşağının çalışma nitelikleri şu şekilde sıralanabilir;

-Yaratıcı ve işbirlikçi olmak

-Oldukça zor çevresel, sosyal ve ekonomik sorunları çözmek

-Kendi kendini yönlendirebilmek

-Grup çalışmasını rahatlıkla yapabilmek

-Bilgiyi çok hızlı işleyebilmek

-Daha zeki olmak