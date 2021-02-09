Z KUS¸AGˆINA BOGˆAZI·C¸I·'NDEKI· KRI·ZI·N GELECEGˆI·NI· ANLATIYORUZ
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Z KUS¸AGˆINA BOGˆAZI·C¸I·'NDEKI· KRI·ZI·N GELECEGˆI·NI· ANLATIYORUZ

09.02.2021 16:48 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:53

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek—Boğaziçi olayları ardından akıllarda ne kaldı, son yapılan açıklamalar ve gelen tepkiler neler?

Destek Olmak İçin > http://bit.ly/cuneytozdemirdestek

Boğaziçi olayları ardından akıllarda ne kaldı, son yapılan açıklamalar ve gelen tepkiler neler? Olayların daha da büyümemesi için ne yapılabilir? Melih Bulu, 'istifa' hakında ne açıklamada bulundu? Süleyman Soylu dün katıldığı Candaş Tolga Işık'ın programında hangi açıklamalarda bulundu? Melih Bulu bundan sonra ne yapabilir? Öğrencilerden son haberler nedir? Siyasiler hangi açıklamalarda bulundu? Anayasa değişikliği tartışmasında neler oluyor? Kimler destek verdi? Hangi parti taleplerde bulundu? Düğün salonlarını denetleyecek 'gizli davetli' uygulaması nedir? ABD'de aşılama uygulamasındaki 'gizli ırkçılık' nasıl ortaya çıktı? Hangi ülkede 'çakma aşı' çetesi çökertildi? Jeff Bezos, Amazon'daki görevinden neden ayrılacağını açıkladı? Elon Musk, hangi sosyal medya platformuna kısa süreliğine ara verdi? Angelina Jolie, hangi II. Dünya Savaşı figürüne ait tabloyu elden çıkartıyor? Kim Kardashian boşanma partisini nerede yapmaya karar verdi? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünya gündemini yorumlamaya devam ediyor.

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Z KUS¸AGˆINA BOGˆAZI·C¸I·'NDEKI· KRI·ZI·N GELECEGˆI·NI· ANLATIYORUZ

Kaynak: DailyMotion.com

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