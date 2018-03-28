"Yüzyıl Merkez Camii'nin Temeli Atıldı"

Bağcılar'da 2900 kişilik kapasiteye sahip Yüzyıl Merkez Camii'nin temeli törenle atıldı. Bağcılar'da 13 cami inşaatının devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dedeyle torunu bu mekanlarda buluşturduğumuzda İnşallah daha huzurlu toplumu inşa etmiş olacağız" dedi.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bizler Müslüman Türk toplumu olarak bir beldeye gittiğimizde ne kadar minare var diye bakıyoruz. Ne kadar çok minare görürsek o kadar rahat ediyoruz. Huşu içerisinde işimize gidiyoruz. Hayatımızı devam ettiriyoruz. Her yapılan cami temeli atma töreninde büyük bir haz duyuyoruz. Ama en güzeli hem geleneksel motifleri içinde barındıran hem yerel mimari hem de içinde Kuran kursu altında taziye evi ve benzeri sosyal donatılarda olan projeler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Toplumun huzuru ve mutluluğu bu mekanlardan geçiyor"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Toplumun huzurunun ve mutluluğunun bu mekanlardan geçtiğine inanıyorum. Bugün toplumdaki deformasyonun çocuklarımızın bu mekanlardan uzaklaşmış olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Dedeyle torunu bu mekanlarda buluşturduğumuzda İnşallah daha huzurlu toplumu inşa etmiş olacağız. Eğitimli ve inançlı bir toplumun geleceğini en iyi şekilde imar edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Çağırıcı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında aynı anca 13 cami inşaatının devam ettiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Musa Uzun da şunları söyledi: "Müslümanlar asırlar boyu gittikleri yerlerde camiler yaptılar Kabe'nin şubelerini inşa ettiler. Bugün de burada Kabe'nin şubesi olan bir Cami'nin temeli atılıyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Konuşmaların ardından butona basılarak Yüzyıl Merkez Camii'nin temeline ilk harç atıldı. Bodrum, zemin ve mahfil olmak üzere toplam 2630 metrekarelik kullanım alanına sahip camide 300 metrekare yeşil alan olacak. Cami tamamlandığında 2900 kişi aynı anda ibadetini yapabilecek.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.