Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş
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Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş

13.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:09

Diyarbakır'da okuldan çıkıp evine giderken tanımadığı maskesiz bir genç kız tarafından yüzüne tükürülen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'nin babası Feytullah Şahin'in imamlığın yanı sıra filyasyon ekibinde de görev aldığı ortaya çıktı. Şahin yaşanan durumla ilgili "Salgın zamanı birinin yüzüne tükürmek kurşun sıkmaktan farksız" dedi.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki marketin önünde meydana gelen olayda, maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmişti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansırken, N.Ş.'nin babası Feytullah Şahin de kızının yüzüne tüküren kişi hakkında koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulunmuştu.

Yüzüne tükürülen kızın filyasyon ekibinde görevli babası: Bu zamanda yüze tükürmek kurşun sıkmaktan farksız

"KURŞUN SIKMAKTAN FARKSIZ"

İmamlığın yanı sıra koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan filyasyon ekiplerinde görevli Feytullah Şahin, salgının yaşandığı bugünlerde birinin yüzüne tükürmenin kurşun sıkmaktan farksız olduğuna dikkat çekti. Şahin "Biz gidip, bu kişi hakkında şikayetçi olduk. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Cami imamı olarak hem filyasyon ekibinde görevliyim. Vaazlarımda da insanları koronavirüse karşı dikkatli olmaları ve tedbirler konusunda sürekli uyarıyorum. Buna rağmen böyle bir durum yaşadık" dedi.

Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş

SERBEST BIRAKILDI

Ayrıca, N.Ş.'nin yapılan Kovid-19 testi negatif çıkarken, yüzüne tüküren genç kız, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tespit edilerek, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Genç kız, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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