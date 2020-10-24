Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı
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Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı

24.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.10.2020 12:10
Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı

Kanada'nın Vancouver kentinde bir erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını durakta bekleyen otobüsten iterek dışarı attı.

Kanada'nın Vancouver kentinde bir erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını durakta bekleyen otobüsten iterek dışarı attı.

Kanada'nın Vancouver kentinde bir halk otobüsünde erkek yolcu, yüzüne tüküren kadını iterek otobüsün kapısından dışarı fırlattı. Edinilen bilgiye göre, erkek yolcu maskesiz otobüse binen kadın ile tartışma yaşadı. Uzun süre devam eden tartışmanın ardından kadın, kendisine "iğrenç" dediği için yolcunun yüzüne tükürdü. Erkek yolcu ise tepki olarak kadını şiddetli bir şekilde iterek durakta bekleyen otobüsün dışına fırlattı. Yere düşen kadının ise yardımına o sırada durakta bekleyen bir kadın koştu. Olay anı bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Polis olaya karışan yolcularla ilgili inceleme başlattı. Vancouver kentinde salgın nedeniyle toplu taşıtlarda maske takılmasının zorunluğu olduğu belirtildi.

Öte yandan, Kanada'da bir kişiye tükürmek saldırı olarak nitelendirildiği için kadın hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor. - OTTAWA

Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı
Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı
Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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