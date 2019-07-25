Yüzmek için göle giren çocuk boğuldu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yüzmek için Arin Gölü'ne giren 16 yaşındaki Şahin Oti boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Göldüzü köyünde yaşayan Oti, arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği Arin Gölü'nde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler çocuğun cesedini gölden çıkardı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun cenazesini Adilcevaz Onkoloji Hastanesinin morguna götürdü.

Kaynak: AA