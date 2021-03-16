Yüzlerce sikke ile yakalandı
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Yüzlerce sikke ile yakalandı

16.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:29
Yüzlerce sikke ile yakalandı

Yozgat'ta kaçak kazı yaptığı düşünülen kişinin iş yerinde yapılan aramada yüzlerce altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Yozgat'ta kaçak kazı yaptığı düşünülen kişinin iş yerinde yapılan aramada yüzlerce altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; şüpheli bir şahsın kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri bir araya getirdiği ve satmak amacıyla Sarıkaya ilçesinde bulunan işyerinde sakladığı bilgisi bilgisine ulaştı.

Sarıkaya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca ekipleri tarafından geçtiğimiz gün K.Y. isimli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 1 adet altın, 640 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Ayrıca 9 adet ok ucu, 656 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje, 3 adet kurusıkı silah, detektörler ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken K.Y. hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Yüzlerce sikke ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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