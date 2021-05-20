Yüzlerce kişi marşlarla kenti turladı
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Yüzlerce kişi marşlarla kenti turladı

Yüzlerce kişi marşlarla kenti turladı
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Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent genelinde bisiklet turu düzenledi. Keyfi Pedal Bisiklet Topluluğu ve Torbalı Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen bisiklet turuna 7'den 70'e yüzlerce kişi katıldı.

Torbalı'da pedallar 19 Mayıs için çevrildi

Torbalı Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kent genelinde bisiklet turu düzenledi. Keyfi Pedal Bisiklet Topluluğu ve Torbalı Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen bisiklet turuna 7'den 70'e yüzlerce kişi katıldı. Şehitlik Anıtı önünde başlayan bisiklet turu geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve Bilgi İşlem Müdürü Serkan Tekin de bisikleti ile tura katılanlar arasındaydı.Başkan Tekin iki kişilik bisiklet ile tura katılırken, tur yaklaşık 2 saat sürdü. Kent genelinde gerçekleşen tura müzikli araçlar da marşlarla eşlik etti. Bazı bisiklet sürücüleri çocuklarıyla tura katılırken, bu durum renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan tura katılamayan ilçe sakinleri kaldırımlar ve evlerinin balkonlarından Bisiklet Turu'na alkışları ile destek oldu.

BAŞKAN TEKİN'DEN 19 MAYIS KUTLAMASI

Pandemi nedeniyle bu yıl coşkulu bir kutlama yapamadıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Gerçekten güzel ve anlamlı bir tur oldu. Biz de bisikletimizle tura katıldık. Bisikletleriyle tura katılan, balkonlar ve sokaklarda bayraklarla bayram coşkumuza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Pandemi nedeniyle etkinliklerimiz kısıtlı oluyor ne yazık ki. Gönül isterdi ki bu bayramlarımızı çok daha coşkulu bir şekilde kutlayabilsek. Bir kez daha tüm ulusumuzun şanlı bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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