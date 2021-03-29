Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 274 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, 274 fanatik Yahudi'nin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grubun, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.

Söz konusu Yahudi grupların sabah Mescid-i Aksa'ya giriş yaptıkları ve bu girişlerin öğleden sonra da devam edeceği ifade edildi.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

27 Mart'ta başlayan ve 3 Nisan sabahına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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