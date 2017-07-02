Yüzden Fazla Balıkçı 14 Saatte Bir Balık Yakaladı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde "Kalkan Balığı Şenliği" düzenlendi.



Çeşitli illerden ve yurt dışından gelen 115 yarışmacı, kura ile belirlenen sahildeki alanlarda 14 saat boyunca en büyük ve en çok kalkan balığı yakalamak için oltalarını denizle buluşturdu.



Akşam başlayan ve sabah sonuçlanan yarışma boyunca sadece 45 santimetre boyunda bir kalkan balığı yakalanabildi.



Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalkan balığının av hedefi en yoğun olan türlerden biri olduğunu söyledi.



Kalkanın denizlerde az görülen bir balık türü olduğunu aktaran Acar, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz şenliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Ukrayna'dan bir olmak üzere 115 yarışmacı katılım sağladı. Bu yıl maalesef sadece bir kalkan balığı tutulabildi. Mevsim itibarıyla günü geçtiğinden dolayı yarışmacılarımız sadece bir kalkan balığı tutabildiler." diye konuştu.



Sakarya Balık Tutkunları Derneği Başkanı Faruk Baştürk de şenlikte hava şartları nedeniyle yalnızca bir balık yakalandığını aktardı.



Şenliğe her yıl ilginin arttığını ifade eden Baştürk, yarışmacıların hepsine kura çekimi yaparak hediye dağıttıklarını kaydetti.



Şenliğine katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik de yarışmacılara çeşitli hediyeler takdim etti.



Şenlikte ayrıca Grup İmera konser verdi.