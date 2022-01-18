Yüzde 95 engelli genç sazendelere eşlik etti, dakikalarca alkışlandı - Haberler
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Yüzde 95 engelli genç sazendelere eşlik etti, dakikalarca alkışlandı

Yüzde 95 engelli genç sazendelere eşlik etti, dakikalarca alkışlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'yaren meclisi'nde yüzde 95 engelli gencin söylediği sanat müziği şarkısı geceye damga vurdu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 'yaren meclisi'nde yüzde 95 engelli gencin söylediği sanat müziği şarkısı geceye damga vurdu.

Tosya Ahi ve Yaren derneğinin yüzyıllardır yaşattığı 'yaren meclisi'nde ocak yakma adeti pandemi sebebiyle ile verilen uzun bir aradan sonra yeninden yapıldı. Geceye misafir olarak katılan ve yüzde 95 engelli Hakan Kuru'nun sazendelerin söylediği sanat müziğine eşlik etmesi geceye damga vurdu. Omzundan alt tarafı felçli olan Hakan Kuru, katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı. - KASTAMONU

Yüzde 95 engelli genç sazendelere eşlik etti, dakikalarca alkışlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Engelli, Ocak, Yerel, Haber

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