İDDEF'in Filistin'deki su arıtma tesisi ve çeşmesi açıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Filistin'de tamamladığı su arıtma tesisi ve çeşme projesiyle 120 bin kişinin temiz suya erişimini sağladı.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, temiz suya erişim konusunda büyük zorluk yaşanılan Gazze Şeridi'nin Han Yunus şehrinde hayırseverlerin desteğiyle ikinci su arıtma tesisi ve çeşme projesi tamamlandı.

Gazze'de günde 250 bin litre temiz su kapasitesi ile 120 bin kişiye temiz ve tatlı su sağlayacak arıtma tesisi için İDDEF ekiplerinin, yerel yöneticilerin, bölge halkının ve çocukların katıldığı açılış töreni düzenlendi.

"Gazze Yeniden İmar Projesi" kapsamında hayata geçirilen su arıtma tesisinin açılışında, özellikle su taşımaktan yorulan ve kirli su içmekten hasta olan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu açılışta katılımcılar, tesis için temiz su sağlayan sistem ve depolar hakkında bilgi alırken, temiz sudan ilk içen yine çocuklar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bölge sakinlerinden Abdullah Mustafa, suyun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Mustafa, tatlı ve temiz suyun sağlık açısından çok değerli olduğunu kaydederek, "Çocuklarımızı rahatlatacak ve tuzlu suyun sebep olduğu hastalıkları önleyecek. Bu doğal içme suyu özellikle çocuklara çok iyi gelecek. Bu eksiklik bizim için hayatı çok zorlaştırıyor ve bize uzak bir semt olan Al Qarara'ya gitmek zorunda kalıyorduk. Allah razı olsun, bizi temiz suya kavuşturdunuz." ifadelerini kullandı.