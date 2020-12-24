Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı?

24.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:49
Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki dönemdir eğitimler evde devam ediyor. Geçen sene sınav yapılamadı fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yüz yüze sınav yapılabileceğini duyurdu. Son olarak bu kararın da uygulanmasıyla ilgili de şüpheler duyuruldu. Şimdi tüm öğrenciler ve veliler yüz yüze sınavlar iptal mi edildi, olacak mı? diye merak ediyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen günlerde bir açıklamada bulundu ve ilkokullarda sınavların olmayacağını, ortaokullarda ve liselerde ise sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Okullarda yüz yüze sınavların iptal edilmesini ertelenmesini isteyen öğrenciler ve veliler ise sosyal medya, BİMER, CİMER gibi bağlantılar üzerinden sınavların çevrim içi ortamdan yapılması isteğinde bulundu. Peki Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı?

YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL EDİLDİ Mİ? SINAV OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve velilerin taleplerine henüz bir cevap vermedi. Dört gözle gelecek haberi bekleyen öğrenciler ve veliler, vakalar bu durumdayken okullarda sınava gitmeyi doğru bulmuyor. Tüm gözler bugün yani 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da yapılacak Bilim Kurulu toplantısında! Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar ve tavsiyeler doğrultusunda sınavların da akıbeti belli olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Arda Turan Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:49:42. #1.14#
title