Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki dönemdir eğitimler evde devam ediyor. Geçen sene sınav yapılamadı fakat Milli Eğitim Bakanlığı bu sene yüz yüze sınav yapılabileceğini duyurdu. Son olarak bu kararın da uygulanmasıyla ilgili de şüpheler duyuruldu. Şimdi tüm öğrenciler ve veliler yüz yüze sınavlar iptal mi edildi, olacak mı? diye merak ediyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen günlerde bir açıklamada bulundu ve ilkokullarda sınavların olmayacağını, ortaokullarda ve liselerde ise sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Okullarda yüz yüze sınavların iptal edilmesini ertelenmesini isteyen öğrenciler ve veliler ise sosyal medya, BİMER, CİMER gibi bağlantılar üzerinden sınavların çevrim içi ortamdan yapılması isteğinde bulundu. Peki Yüz yüze sınavlar iptal edildi mi? Okullarda sınav olacak mı?

YÜZ YÜZE SINAVLAR İPTAL EDİLDİ Mİ? SINAV OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ve velilerin taleplerine henüz bir cevap vermedi. Dört gözle gelecek haberi bekleyen öğrenciler ve veliler, vakalar bu durumdayken okullarda sınava gitmeyi doğru bulmuyor. Tüm gözler bugün yani 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da yapılacak Bilim Kurulu toplantısında! Bilim Kurulu'nun verdiği kararlar ve tavsiyeler doğrultusunda sınavların da akıbeti belli olacak.