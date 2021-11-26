"Yüz Yüze" Sergisi SAÜ STMF Sanat Galerisinde - Haberler
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"Yüz Yüze" Sergisi SAÜ STMF Sanat Galerisinde

Habermetre - Haberler | Toplum

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Yüz Yüze" başlıklı jürili karma sergi 29 Kasım - 10 Aralık 2021 tarihleri arasında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde izlenebilir.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan "Yüz Yüze" başlıklı jürili karma sergi 29 Kasım - 10 Aralık 2021 tarihleri arasında Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde izlenebilir.

Sanatçılar:

Aleyna Keçe, Arif Kılıç, Çağla Şavklı, Didem Pınar, Ece Kuyu, Elif Aksoy, Esra Ersoy, Fatma Gül, Feyza Helen Tuzcu, Gökçe Çilekar, Merve Güneş, Osman Özen, Rahime Yiş, Rıfkı Ünal, Şeyma Çelik, Tuğba Karaca, Tuğçe Öztürk, Zeynep Önder 32 kez görüntülendi.

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