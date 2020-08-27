Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
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Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar

21 Eylül'de okullarda yüz yüze eğitimin başlaması planlanırken, Eğitim-Sen 34 okulda koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, öğretmenlerin seminerler için okula gittiklerine dikkat çekilirken, söz konusu okulların isimleri de paylaşıldı.

27.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:08

Koronavirüs tedbirleri gereği okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, 21 Eylül'de ise yüz yüze olarak devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı süreçle ilgili planlamalarını yaparken, öğretmenler ise seminerler için okullarına gitmeye başladı. Eğitim-Sen yazılı bir açıklama yaparak 34 okulda korona vakasının tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, söz konusu okulların isimleri de verildi.

KORONA VAKASI GÖRÜLEN OKULLAR

Sözcü'nün haberine göre; koronavirüs vakalarının tespit edildiği okulların isimleri, sendikanın yayınladığı açıklamada şu şekilde paylaşıldı:

Adana Seyhan İstiklal O.O., Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O,

Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O., Adana Seyhan Orhan Gazi O.O,

Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O,

Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL,

Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L,

Aydın Didim Valiler İlkokulu,

Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkarlar O.O,

Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O,

Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu,

Bursa Karacabey MTAL,

Bursa Karacabey İMKB MTAL,

Çorum Merkez Sakarya İlkokulu,

Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu,

Çorum Mecitözü İlçe MEM,

Denizli Merkez Efendi İlkokulu,

Diyarbakır Ergani Çayönü O.O,

Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O,

Edirne Keşan Keşan Lisesi,

Gaziantep Kızılhisar MTAL,

İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL,

İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O,

İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu lisesi,

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/Anadolu Lisesi,

İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO,

İzmir Buca Buca A.L,

Niğde Bor Atatürk A.L,

Mersin Tarsus Kelahmet ilkokulu,

Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O,

Mersin Çavuşlu O.O,

Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O,

Rize Merkez İmam Hatip O.O.

Yüz yüze eğitime sayılı günler kala 34 okulda vaka tespit edildi! İşte o okullar
Haber Yorumları (11)
UNİTİMSAH: Ogretmenler yatiyor diye rahatsiz olanlar hadi bakalim delikanliysaniz gonderin cocuklarinizi.
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HAKKARİ: niye hakkaride yokhakkari tedbir alıyor bence virüsün az olduğu iller okula gitsin
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METROBÜSLERE ÇARE BULUN: okullar kolay
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