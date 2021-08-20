Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021? Yüz yüze eğitim hangi gün başlıyor? Okullar Eylül'ün kaçınca başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detaylara yer verdi. Bunun ardından vatandaşlar yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim hangi ay, hangi gün başlıyor merak etti. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021? Yüz yüze eğitim hangi gün başlıyor? Okullar Eylül'ün kaçınca başlayacak? İşte detaylar...

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 2021? Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim hangi gün başlıyor? Okullar Eylül'ün kaçınca başlayacak? Son dakika okullar hangi gün başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.

2021 YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eylül ayında başlatılması planlanan yüz yüze eğitim hakkında detaylara yer verdi. Özer, "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de 6 Eylül itibarıyla başlatılacağını ve öğrencilerle irtibatlı herkesten düzenli olarak PCR testi isteneceğini sözlerine ekledi.

AYRINTILARI BAKAN ÖZER PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacağını dile getirdi. Karara ilişkin ayrıntılar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE SEMİNER VERİLECEK"

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

"SÜREÇ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK"

Okula maske takılarak gelinecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı yüzde 69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 15 fazla. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

YÖK 2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK'ün açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.

Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.