Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak

Veliler, öğrenciler ve eğitim dünyası okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 15 İşte, okulların açılışı ile ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar…