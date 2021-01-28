Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak
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Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak

28.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:42
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak

Veliler, öğrenciler ve eğitim dünyası okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak 15 İşte, okulların açılışı ile ilgili yapılan açıklamalar ve detaylar…

Normalleşme adımlarını görüşen Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için tarih verdi. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı son dakika bilgilerine göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

Toplantıda 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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