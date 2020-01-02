Yüz Yüze 2 projesi tamamlandı

02.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:41

Özel gereksinimli çocukları suyla tanıştırıp yüzme öğrenmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmeyi sağlayan "Yüz Yüze 2" projesi, proje paydaşı kurumların yöneticilerinin katıldığı sertifika töreniyle tamamlandı.



Projeye katılan öğrencilere sertifikalarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Rahim Duman ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Selvi Karaman verdi.



Şeyh Edebali Üniversitesi koordinatörlüğünde ilk olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen ve yakaladığı başarının ardından ikincisi başlatılan proje hakkında değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, toplam 30 özel gereksinimli çocuğun faydalandığı projenin belirlenen hedefler doğrultusunda başarıyla tamamlandığını söyledi. Projeyi 5 kamu kurumunun ortaklaşa hayata geçirdiğini hatırlatan Rektör Taş, başta Bilecik Valisi Bilal Şentürk olmak üzere tüm paydaş kurum yöneticilerine, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Raif Zileli'ye, projeye katılan doktor, psikolog, fizyoterapist, antrenör, cankurtaran, sosyal çalışmacı ve gönüllü öğrencilere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA