Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular

Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da cami avlusundaki yuvasından düşen yavru kırlangıç, cemaat tarafından merdiven yardımı ile yuvasına tekrar yerleştirildi.

Şanlıurfa'da cami avlusundaki yuvasından düşen yavru kırlangıç, cemaat tarafından merdiven yardımı ile yuvasına tekrar yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yer alan Damat Süleyman Paşa Cami avlusunda yaşandı. Camide namaz kılan cemaat, namaz sonrası avluda bir yavru kırlangıcın yerde çırpındığını fark etti. Yuvasından düştüğü öğrenilen yavru kırlangıç, duyarlı vatandaşlar tarafından merdiven yardımı ile yuvasına yerleştirildi. Vatandaşların hayvan sevgisi takdir edildi. - ŞANLIURFA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular
Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular
Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Haluk Bilginer Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 13:47:59. #1.16#

title