Yuvasından düşen yavru kırlangıç için seferber oldular
Şanlıurfa'da cami avlusundaki yuvasından düşen yavru kırlangıç, cemaat tarafından merdiven yardımı ile yuvasına tekrar yerleştirildi.
Şanlıurfa'da cami avlusundaki yuvasından düşen yavru kırlangıç, cemaat tarafından merdiven yardımı ile yuvasına tekrar yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yer alan Damat Süleyman Paşa Cami avlusunda yaşandı. Camide namaz kılan cemaat, namaz sonrası avluda bir yavru kırlangıcın yerde çırpındığını fark etti. Yuvasından düştüğü öğrenilen yavru kırlangıç, duyarlı vatandaşlar tarafından merdiven yardımı ile yuvasına yerleştirildi. Vatandaşların hayvan sevgisi takdir edildi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı