Yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yuvasından düşen doğan yavrusu, koruma altına alındı.

13.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:46

Mersin'in Erdemli ilçesinde yuvasından düşen doğan yavrusu, koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çeşmeli Mahallesi'nde oturan Özen Çopuroğlu, sitede gezerken yerde kuş yavrusu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altındaki "Delice" türü doğan yavrusunu bakım için Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.

Doğan yavrusunun, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşa duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Çopuroğlu da bir canlının yaşamasına katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak Haber
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
2 aydır koronavirüs vakası görülmeyen Pekin'de hayvan pazarından kaynaklı yeni vakalar patlak verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
HDP'nin toplanma çağrısı sonrası Tekirdağ'a girişler sınırlandırıldı, toplantı ve yürüyüşler yasaklandı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sıcaklık koronaya etki etmez, pandeminin mevsimi olmaz
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
Cezaevinden firar eden mahkum, ortalığı birbirine kattı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Zoom, Çin'in isteğiyle aktivistlerin hesaplarını kapattığını doğruladı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Fatma Girik Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Göztepe Kayserispor Trabzonspor
Şu an buradasınız: Yuvadan düşen doğan yavrusu bakıma alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:58:42. #1.14#
title