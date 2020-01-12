Yusufeli ilçesinde yangın hasara yol açtı
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Yusufeli ilçesinde yangın hasara yol açtı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.

12.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:12
Yusufeli ilçesinde yangın hasara yol açtı

'in ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.

İlçeye bağlı Eski 'nde, Şenol Yıldırım'a ait evin teras bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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