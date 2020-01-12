Yusufeli ilçesinde yangın hasara yol açtı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.
12.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:12
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Eski Çarşı Mahallesi'nde, Şenol Yıldırım'a ait evin teras bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA