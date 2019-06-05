Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin mazbatasını aldı

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde 2 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde yeniden belediye başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Eyüp Aytekin mazbatasını aldı.

Beraberindeki belediye meclis üyeleri ve partililerle Yusufeli Adliyesine giden Eyüp Aytekin, mazbatasını Yusufeli İlçe Seçim Kurulu Hakimi Sarp Şenbaşlar'ın elinden aldı.

Yusufeli'nde 3. defa belediye başkanlığına seçilen Aytekin adliye binasın önünde partililerle fotoğraf çektirdikten sonra belediye başkanlığı makamına geçti. Aytekin, burada yaptığı konuşmada hep birlikte yeni ilçeyi inşa edeceklerini ifade etti.

Bu makamların milletin kendilerine emanetin olduğunun farkında olduğunu aktaran Aytekin, "Bize düşen bu makamların onurunu ve bu insanların geleceğini korumak. Yeni yerleşim yerine taşınmada bizleri çok zor günler bekliyor. Biz Yusufeli için her taşın altına elimizi koyacağız. Biz bu süreçte ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Yusufeli olarak bu süreçten tarih yazarak da çıkabiliriz, yok da olabiliriz." diye konuştu.

Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

CHP'nin seçim sonuçlarına itirazını görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti.

2 Haziran'da yapılan yenileme seçimlerinde kullanılan 4 bin 583 geçerli oyun 2 bin 447'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazanmıştı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2 bin 81, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy almıştı.

Kaynak: AA