Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
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Yusufeli Barajı'nda son 4 metre

19.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:45
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Barajda şu ana kadar ise 3,95 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 4 metre kaldı. 


Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre
Yusufeli Barajı'nda son 4 metre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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