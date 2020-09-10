Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi!
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Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Yusuf Kaplan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi! Yusuf Kaplan kimdir?

Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:53

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Yusuf Kaplan hakkında araştırmalar yapılıyor. Yusuf Kaplan kimdir? Yusuf Kaplan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kaplan hayatı ve biyografisi!

YUSUF KAPLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1964 Kaç yaşında: 56yaşında

Nereli: Şarkışla

Kitaplar: Öykü-anlatma ve mit-üretme aracı olarak televizyon, Ay parçası

1964 yılında Şarkışla'da doğdu. İlk öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, sahne ve görüntü sanatları bölümü, Sinema-TV ana sanat dalından mezun oldu. Lisans eğitiminin ardında yüksek lisans ve doktora yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla İngiltere'ye gitti.

1991 yılında East Anglia Üniversitesinde "Story-Telling and Myth-Making Medium: Television" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992 yılında Londra Üniversitesi ve Middlesex Polytechnic'te Dr. Roy Armes'ın danışmanlığında doktora yaptı.

İlim ve Sanat, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Dergisi, Girişim, İslâm ve Kadın ve Aile gibi dergilerle Zaman ve Millî Gazete gibi günlük gazetelerde çeşitli yazı, röportaj ve çevirileri yayımlandı.

Michel Foucault, Baudrillard, Milan Kundera, Umberto Eco ve John Berger gibi yazar ve düşünürlerden çeşitli çeviriler yaptı. Bir süre Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından 3 yıl Umran dergisini yönetti. Yusuf Kaplan, hâlen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde öğretim görevlisidir ve Yeni Şafak gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır]. 25 Şubat 2006'ya kadar TV5'in genel yayın koordinatörlüğünü yaptı, daha sonra TVNET'in kurucuları arasında yer aldı.

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