Yusuf Hayaloğlu kimdir? Yusuf Hayaloğlu hayatı ve biyografisi

Yusuf Hayaloğlu'nun birçok eseri Ahmet Kaya tarafından bestelenerek müzikleştirilmiştir. Ah ulan Rıza şiirini dillerden dillere yayılarak en çok sevilen şiirlerinden birisi olmuştur. Peki, Yusuf Hayaloğlu kimdir? Yusuf Hayaloğlu hayatı ve biyografisi

Birbirinden önemli eserlerin sahibi olan Yusuf Hayaloğlu, asıl alanı ressamlıktır. Ahmet Kaya'nın klasik haline gelmiş bir çok eserinde Yusuf Hayaloğlu'nun imzası vardır. İşte Yusuf Hayaloğlu hakkında merak edilenler

YUSUF HAYALOĞLU KİMDİR?

Yusuf Hayaloğlu, 1953 yılında Ovacık'ta doğdu. Parasız yatılı sınavında Türkiye ikincisi oldu ve Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okudu. Yusuf Hayaloğlu, bir kısmı Elâzığ'da geçen lise eğitiminden sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim eğitimine başladı. Bir yandan da Cağaloğlu matbaalarına grafik işleri ve bijuteri atölyelerine takı ve aksesuar modelleri yapıyordu. 1972 yılında üniversite eğitimine ara vererek evlendi. Askerliğini Bornova, Burdur ve Konya 2. Ordu Karargahı'nda ressam olarak yaptıktan sonra Elazığ'da ulusal bir gazetede muhabirlik yaptı.

İstanbul'a geri döndü. Yılmaz Güney ile tanışıp Güney Filmcilik'te çalışmaya başladı. Üç yıl boyunca burada senaryo, öykü, roman, afiş, poster ve kartpostal hazırlanmasında görev aldı. Güney dergisiyle yolculuğu sürerken gelen 12 Eylül sürecinde o da geçti Nizamiye kapılarından. Çıktığında Cağaloğlu'nda açtığı atölyesinde matbaa ve yayınevlerine resim-grafik işleri yapmaya devam etti.

Kız kardeşi Gülten'in 1986 yılında Ahmet Kaya ile evlenmesi hayatında yeni bir dönüm noktası oldu. Ahmet Kaya'nın onun yıllardır karaladığı ve bir kenara koyduğu şiirlerle tanışmasıyla aralarında 13 yıl sürecek bir üretim ortaklığı başladı. Bu süreçte "Yorgun Demokrat", "Adı Bahtiyar", "Ayrılık Hediyesi", "Hani Benim Gençliğim", "Başım Belada" gibi pek çok esere imza atarak bir döneme damga vurdular. Hayaloğlu ayrıca "Dağlarda Kar Olsaydım", "Nankör Kedi", "Sen Ağlama Yar" gibi şarkılar yapıp Ferhat Tunç'tan, Fatih Kısaparmak, İbrahim Tatlıses ve Müslüm Gürses'e kadar pek çok sanatçı ile çalıştı. 1999 yılında Ahmet Kaya için yazdığı "Giderim" yılın şarkısı oldu.

Ahmet Kaya'nın Türkiye'den ayrıldığı yıl Ah Ulan Rıza isimli ilk albümünü çıkardı. 2002'de Gözleri İntihar Mavi isimli ilk şiir kitabını yayınladı. Kitabı 48. baskıya ulaşarak bir rekora imza attı. Üst üste gelen ağabeyinin, Ahmet Kaya'nın ve annesinin ölümü ile sıhhatini büyük ölçüde kaybetti. Her şeye rağmen eserlerini yaratmaya devam etti.

İkinci albümü Bir Acayip Adam'ın da ilki gibi satış rekorları kırmasıyla bu kez Flash TV, Radyo Barış, Kral TV ve Su TV'de programlar yapmaya başladı. Bir yandan da yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konser ve dinletilerle şiirlerini halka ulaştırdı, ödüller aldı.

Akciğer kanserine yakalanan Hayaloğlu, 3 Mart 2009'da tedavi gördüğü Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde sabaha karşı çoklu organ yetmezliğinden 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi Küçükarmutlu Cemevi'nde ve Yeniköy Merkez Camisi'nde düzenlenen iki törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mine Hayaloğlu ile evli olan Yusuf Hayaloğlu, Deniz, Hazan ve Can adında üç çocuk babasıydı. Vefatından sonra ailesi tarafından derlenen

Dur... Ağlama Gözlerim - Gözleri İntihar Mavi ve en son olarak Yüzüm Gece Yarısı adlı şiir kitabı 2020 yılında yayımlandı

Kitapları

Gözleri İntihar Mavi (Anka Yayınları, 2002)

Dur... Ağlama Gözlerim (Ağaç Kitabevi Yayınları, 2010)

Yüzüm Gece Yarısı Mona Yayınevi 2020

Şiir albümleri

Ah Ulan Rıza

"Ah Ulan Rıza"

"İstanbul Acılar Kraliçesi"

"Demek Şimdi Gidiyorsun"

"Ayrılık Hediyesi"

"Asi Bir Küheylan"

"Kim Susturabilir"

"Topal Sevda"

"Yüreğim Kanıyor"

"İncinen Gurur"

Bir Acayip Adam

"Merhaba Nalan"

"Neylersin"

"Hangi Ayrılık"

"Bir İntihar Gibi"

"İşte Gidiyorum"

"Hayat Nedir Anne"

"Biz Üç Kişiydik"

"Bir Acayip Adam"

"Beni Düşün, Unutma"

"Dokunma Yanarsın"

Kaynak: Antoloji.com -Yusuf Hayaloğlu