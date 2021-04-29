Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!

Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yusuf Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi: "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz.

Yusuf Güney, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi:

 "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..."

 "İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."

'NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR

'"Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor.

VİLLADA LÜKS İÇİNDE YAŞIYIP...

Güney, pandemi sürecini nasıl geçirdiği sorulunca şu açıklamayı yaptı:

"En çok, yanımızda çalışan müzisyen kardeşlerime üzülüyorum. Ama bakıyorum geçmişte ayda 300 bin lira kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikayet edip ağlıyor. Ancak yine de villada lüks içinde yaşamaktan geri kalmıyorlar. Ben ise küçülmeye gittim, masraflarımı kıstım."

Kaynak: Hürriyet

Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti
NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
Jeff Bezos ve Elon Musk, NASA yüzünden karşı karşıya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Gökhan Töre Ali Tandoğan Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:36:16. #1.15#

title