Yusuf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yusuf filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyiciyi ekrana kilitleyen bu yapım, sinemadaki başarısını televizyon yayınlarında da sürdürüyor. Yusuf filmini izlemeyi düşünenler için filmde hangi oyuncuların yer aldığı, hikâyenin merkezinde neyin anlatıldığı ve filmin genel teması gibi detayları sizler için derledik.

YUSUF FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yusuf Yusuf, çocukluğundan bu yana otomobillere karşı büyük bir ilgi duyan ve yarış pilotu olma hayalleri kuran Yusuf'un hayat hikâyesini merkezine alır. Ancak hayal ile gerçek arasında sıkışıp kalan Yusuf, bu tutkusunu gerçekleştiremez. Günlerini, Ankara'da dolmuş şoförlüğü yaparak geçirir. Rutinleşmiş hayatındaki tek heyecan kaynağı ise özenle modifiye ettiği dolmuşudur.

Bir gün dolmuşuna papaz kılığında bir yolcunun binmesiyle tüm hayatı altüst olur. Aslında bu kişi gerçek bir papaz değil, Papa'ya suikast planlayan bir teröristtir. Tesadüfen onun adı da Yusuf'tur. Böylece dolmuşta iki farklı Yusuf'un hikâyesi başlar: biri hayat kurtarmaya çalışan, diğeri ise can almaya kararlı. Film, bu zıt karakterlerin yollarının kesişmesiyle gelişen komik ve aksiyon dolu olayları esprili bir dille ele alır.

YUSUF FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde yer alan oyuncular ve karakterleri şu şekildedir:

• Ali Sunal – Yusuf

• Burak Satıbol – Terörist Yusuf

• Yakup Yavru – Cevdet

• Sinan Bengier – Recep

• Bülent Seyran – Kamil

• Eylül Öztürk – Neriman

• Oya Başar – Kadriye

• Sinem Öztürk – Hatice

• Ayhan Taş – Cabbar

YUSUF FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yusuf Yusuf filminin çekimleri Ankara ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Özellikle Ankara'da çekimler:

• Keçiören

• Çankaya

• Yenimahalle

gibi merkezi ilçelerde yapıldı. Bu bölgeler, filmin kurgusuna uygun doğal şehir dokusuyla filme canlılık kattı.