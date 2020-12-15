YÜSRA GEYİK'TEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Yüsra Geyik, evlilikle ilgili sorulara, "O yaşa geldim galiba bana da evlilik sorduğunuza göre... Her kadının hayalidir tabii ki ama benim şu an için kalbim boş" yanıtını verdi

Kanal D'de ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da Zeliha Çoban karakterine hayat veren Yüsra Geyik (30), Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Oyuncu, "Dizi bildiğiniz gibi çok güzel bir şekilde devam ediyor. 15 sene önce ilk girdiğimde çocuktum şimdi projede muhabiri oynuyorum. Her sene son sezon diye haberler çıkıyor ama reytingler de çok iyi olduğumuz için her seferinde sözleşme yeniliyoruz ve devam ediyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Sette artık aile gibi olduk, o kadar alıştık ki birbirimize bazı sahneleri prova yapmadan çekiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin