Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı

Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, kendisi gibi oyuncu olan 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı. Aralarındaki yaş farkı dikkat çeken ikilinin bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.