Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı
Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik, kendisi gibi oyuncu olan 42 yaşındaki Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı. Aralarındaki yaş farkı dikkat çeken ikilinin bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.
Kanal D ekranlarından yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Yüsra Geyik, Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
'SEVGİLİSİNİ KOLAY UNUTTU'
Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı öğrenilen ikiliden ilişkileri ile ilgili açıklama gelmezken aralarındaki yaş farkı ise dikkat çekti. Öte yandan magazin gündemine düşen haber sonrası geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı'ndan ayrılan Kocaoğlu'na, 'sevgilisini kolay unuttu' yorumları yapıldı.