Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi! Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
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Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi! Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?

13.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:22
Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi! Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yüsra Geyik, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yüsra Geyik hakkında merak edilenler. Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi. Yüsra Geyik kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yüsra Geyik merak konusu oldu. İşte Yüsra Geyik hakkında merak edilen Yüsra Geyik kimdir, Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Haziran 1990

Kaç yaşında: 30yaşında

Nereli: Samsun,

Boy: 1,65 m

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik hayatı ve biyografisi! Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
Yüsra Geyik

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğmuştur. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuyup İstanbul'a taşındılar. 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Sanat Tasarım Fakültesi mezunudur.

13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştır.

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve Zeliş karakterini canlandırmaktadır.

2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

Yüsra Geyik Filmleri ve Dizileri

2006 – 2015 – Arka Sokaklar (Zeliha Çoban) (TV Dizisi)

2005 – Yumurcak TV (Sunucu) (TV Dizisi)

2005 – Afacanlar Kampı (Sunucu) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Melis) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Ceyda) (TV Dizisi)

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