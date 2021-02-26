Yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda kaybolan ikiliyi, jandarma kurtardı
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Yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda kaybolan ikiliyi, jandarma kurtardı

26.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:31
Yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda kaybolan ikiliyi, jandarma kurtardı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan ancak kaybolan 1'i kadın 2 arkadaş, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki dağlık alanda yürüyüşe çıkan ancak kaybolan 1'i kadın 2 arkadaş, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, kırsal Mersinbelen ile Bağarcık Mahalleleri arasındaki dağlık alan Çölyatağı mevkisinde meydana geldi. Özlem Acar ve Hüseyin Koca, doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak 2 arkadaş, yönlerini kaybetti. Havanın da kararmasıyla bölgede mahsur kalan ikili jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu bulunan Acar ve Koca, Dağarcık Mahallesi'ne getirildi. İkilinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  Acar ve Koca, kendilerini kurtaran jandarmaya teşekkür etti.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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